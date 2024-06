Résultat des législatives à Pleumartin : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 34,65% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Pleumartin au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Pleumartin, avec 34,65% des votes (158 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,5%, et Raphaël Glucksmann avec 11,4%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Pleumartin au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Pleumartin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,46%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 27,46% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,91% et 5,52% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,8% contre 51,2%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Pleumartin ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 24,05% à Pleumartin, le Rassemblement national était devancé par les 35,65% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au deuxième round, c'est en revanche Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de suffrages, avec 54,64% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Pleumartin : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Pleumartin, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 204 habitants répartis dans 694 logements, ce bourg présente une densité de 51 hab par km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 15,21% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 12,55% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 44,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 918,29 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Pleumartin contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Pleumartin Au fil des dernières années, les 1 214 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes européennes, 873 personnes en âge de voter à Pleumartin s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,41%), contre un taux de participation de 64,6% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,86% au premier tour. Au deuxième tour, 51,67% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 875 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,55% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,09% au premier tour, ce qui représentait 692 personnes.