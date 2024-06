Résultat des législatives à Pontault-Combault : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Pontault-Combault, quel candidat vont adopter les supporters de gauche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 12,96% à Pontault-Combault. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 35% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Pontault-Combault, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 33,05% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Pontault-Combault en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 27% ou plus à Pontault-Combault ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Pontault-Combault il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous intéresse désormais. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Pontault-Combault, avec 30,14% des suffrages exprimés (3002 voix) devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 17,76%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,96%.

14:32 - Pontault-Combault avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Pontault-Combault avait opté pour Marine Le Pen à 19,51% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la patronne du RN avec respectivement 28,93% et 27,91% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 64,04% contre 35,96% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Pontault-Combault ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Pontault-Combault, obtenant 19,36% des voix sur place, contre 33,05% pour Pascal Novais (Nupes). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Élections à Pontault-Combault : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des élections législatives, Pontault-Combault regorge de diversité et d'activités. Avec ses 38 258 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 963 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 485 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (17,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 5 509 personnes (14,66%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Dans cette mosaïque sociale, près de 33,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 784,73 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Pontault-Combault, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Pontault-Combault L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Pontault-Combault (77340). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 21 992 personnes en âge de voter dans la ville, 26,25% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 31,45% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,55% au premier tour et seulement 59,61% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pontault-Combault ? Les appels à faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet modifier les choix que feront les citoyens de Pontault-Combault.