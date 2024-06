En direct

19:37 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Ponts sur Seulles ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Ponts sur Seulles, le binôme Nupes avait en effet glané 32,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (20,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,59% pour Yannick Jadot, 2,45% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages ? La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 19,51% à Ponts sur Seulles pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un score de 36% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (9,01%), de Marie Toussaint (6%) et enfin de Léon Deffontaine (2,25%).

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Ponts sur Seulles ? Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Le RN devrait s'afficher à 20% à Ponts sur Seulles lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Ponts sur Seulles Regarder quelques jours en arrière semble plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Ponts sur Seulles, avec 21,95% des électeurs (117 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 19,51%, suivie par Valérie Hayer avec 18,01%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Ponts sur Seulles lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Ponts sur Seulles avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,25%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 32,83% des votes. Ponts sur Seulles n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 20,3% et 5,59% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 34,6% contre 65,4%.

12:32 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Ponts sur Seulles ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Ponts sur Seulles, cumulant 16,22% des voix sur place, contre 32,24% pour Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 49,46% contre 50,54% pour les vainqueurs. Valérie Harel remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Ponts sur Seulles : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ponts sur Seulles, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 209 habitants répartis dans 537 logements, ce village présente une densité de 260 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 619 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 35,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 48,66% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 322,20 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Ponts sur Seulles incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Ponts sur Seulles L'un des critères déterminants de ces élections législatives sera à n'en pas douter le taux de participation à Ponts sur Seulles. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 52,47% au premier tour et seulement 49,6% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Ponts sur Seulles pour les élections législatives 2024 ? Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 015 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 74,58% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,54% au second tour, c'est-à-dire 787 personnes.