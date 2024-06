Résultat des législatives à Portieux : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 50,24% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Portieux, contre Valérie Hayer à 15,07% et Marion Maréchal à 6,94%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi 210 électeurs de Portieux.

14:32 - Portieux avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022

C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne de l'ancien FN obtenait 38,96% au 1er round contre 22,91% pour Emmanuel Macron et 14,05% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 8,36% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait avec 60,03%, devant Emmanuel Macron à 39,97%.