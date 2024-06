Résultat des législatives à Provenchères-et-Colroy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Au début du mois, la petite démonstration du Rassemblement national à Provenchères-et-Colroy Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Provenchères-et-Colroy. Ladite liste a convaincu 46,84% des voix, soit 267 voix, devant Valérie Hayer à 10,53% et Raphaël Glucksmann à 8,95%.

14:32 - 41,85% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Provenchères-et-Colroy Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait amplement dépassé son score national à Provenchères-et-Colroy au cours de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 41,85% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,47% et 15,17% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,31% des voix pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 61,07%.

12:32 - Quel résultat pour le RN ce dimanche à Provenchères-et-Colroy ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un joli démarrage à Provenchères-et-Colroy. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 33,62% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Vosges. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 52,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,87%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Provenchères-et-Colroy Comment les habitants de Provenchères-et-Colroy peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 16,23% et une densité de population de 193 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (31,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 479 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,16%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,42%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Provenchères-et-Colroy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,87% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Provenchères-et-Colroy : l'abstention au cœur des préoccupations À Provenchères-et-Colroy, quelle abstention aux élections législatives ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Début juin, pendant les européennes, le taux de participation s'élevait à 54,78% dans la commune de Provenchères-et-Colroy. La participation était de 58% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,97% au premier tour. Au second tour, 45,54% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,96% des votants de la commune. Le taux de participation était de 76,85% au premier tour, ce qui représentait 800 personnes.