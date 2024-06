Résultat des législatives à Rumersheim-le-Haut : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 à Rumersheim-le-Haut. La leader du parti frontiste cumulait déjà 33,69% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 33,54% et 7,73% des voix. Rumersheim-le-Haut n'offrait qu'une quatrième place à Jean-Luc Mélenchon, avec 6,96% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, face à Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 52,75% contre 47,25%.

11:02 - Rumersheim-le-Haut : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Rumersheim-le-Haut contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 5,23% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec 53,4% de population active et une densité de population de 65 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 373 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,30% et d'une population étrangère de 8,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Rumersheim-le-Haut mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,59% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.