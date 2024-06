En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Saint-Dié-des-Vosges ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,73% à Saint-Dié-des-Vosges. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (8,56%), l'écologiste Marie Toussaint (3,74%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (2,15%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,46% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (20,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,4% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Dié-des-Vosges Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Saint-Dié-des-Vosges entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 26% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du RN à Saint-Dié-des-Vosges Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Saint-Dié-des-Vosges, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, cumulant 35,97% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,09% et Raphaël Glucksmann à 12,73%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Dié-des-Vosges au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Dié-des-Vosges lors du premier tour de la présidentielle avec 27,78%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,96%. Saint-Dié-des-Vosges n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,18% et 7,16% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,92% contre 55,08%.

12:32 - Quel score pour la majorité aux législatives à Saint-Dié-des-Vosges ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Dié-des-Vosges, comptant 18,39%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 38,53% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 37,16% contre 62,84% pour les vainqueurs. David Valence remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Dié-des-Vosges : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Saint-Dié-des-Vosges exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 435 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 24,24%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 441 euros/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,23% et d'une population immigrée de 10,85% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Saint-Dié-des-Vosges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,96% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Abstention à Saint-Dié-des-Vosges : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Dié-des-Vosges (88100), l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Dié-des-Vosges. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,93% dans la commune, contre un taux d'abstention de 31,16% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,51% au premier tour. Au second tour, 54,42% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Dié-des-Vosges ? Quel député remplacera David Valence dans la 2ème circonscription des Vosges ?