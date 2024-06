En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait glané 14,39% à Saint-Doulchard pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 23% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,77%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,14%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,79%). A l'issue du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 23,43% des votes dans la localité.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Saint-Doulchard Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais des pistes se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Saint-Doulchard entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 27% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Doulchard il y a trois semaines Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Doulchard, avec 31,46% des suffrages exprimés (1194 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 20,45%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 14,39%.

14:32 - 35,89% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Doulchard C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Doulchard lors du premier tour de la présidentielle avec 35,89%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,87%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,22% et 6,95% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 35,78% contre 64,22%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Saint-Doulchard, cumulant 19,68% des votes sur place, contre 33,93% pour Nadia Essayan (LREM). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant cette fois le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

11:02 - Saint-Doulchard et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact aura la population de Saint-Doulchard sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 392 habitants/km² et un taux de chômage de 10,21%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une automobile (81,34%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3 691 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,89%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,66%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Doulchard mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,24% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Doulchard ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera l'ampleur de la participation à Saint-Doulchard. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,31% au premier tour et seulement 45,48% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Doulchard ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 75,03% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,29% au premier tour, c'est-à-dire 5 511 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Doulchard.