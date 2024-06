En direct

19:51 - Les orphelins de la Nupes en question La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est un saut dans le vide. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,89% à Saint-Florent-sur-Cher. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 28% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Florent-sur-Cher, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 33,12% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Florent-sur-Cher Que conclure de cet ensemble de scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse pas loin des 30% voire plus à Saint-Florent-sur-Cher ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 37,42% à Saint-Florent-sur-Cher au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes à Saint-Florent-sur-Cher. Le mouvement cumulait 37,42% des votes, soit 784 voix, devant Raphaël Glucksmann à 12,89% et Valérie Hayer à 11,84%.

14:32 - 27,43% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,44%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 27,43% des votes. Saint-Florent-sur-Cher n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 21,25% et 5,32% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,74% contre 55,26%.

12:32 - Nicolas Sansu (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des législatives 2022 à Saint-Florent-sur-Cher Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Florent-sur-Cher, obtenant 20,2% des suffrages sur place, contre 33,12% pour Nicolas Sansu (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes (57,86% contre 42,14% pour le RN). Nicolas Sansu remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Florent-sur-Cher façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Florent-sur-Cher, le scrutin est en cours. Avec ses 6 419 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 317 entreprises, Saint-Florent-sur-Cher est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (72,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 218 résidents étrangers, soit 3,39% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,34%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 006 € par an. Saint-Florent-sur-Cher incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Florent-sur-Cher : l'abstention au cœur des préoccupations À Saint-Florent-sur-Cher, quelle abstention aux élections législatives ? À Saint-Florent-sur-Cher, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants des élections législatives. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,03% au premier tour. Au deuxième tour, 57,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 4 741 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 30,36% étaient restés chez eux. L'abstention était de 29,42% au premier tour.