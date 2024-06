Résultat des législatives à Saint-Genest-d'Ambière : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - La liste Rassemblement national à 40,82% à Saint-Genest-d'Ambière début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est placée en tête des européennes 2024 à Saint-Genest-d'Ambière. Le mouvement a séduit 40,82% des voix, soit 180 voix, contre Valérie Hayer à 15,65% et Marion Maréchal à 7,94%.

14:32 - 32,75% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Genest-d'Ambière Marine Le Pen avait fini première avec 32,75% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Genest-d'Ambière. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,7%. Saint-Genest-d'Ambière n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,82% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 51,71%, devant Emmanuel Macron à 48,29%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche soir à Saint-Genest-d'Ambière ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective n'est pas une garantie… Aux législatives en 2022 à Saint-Genest-d'Ambière, le RN finissait à la deuxième place, 28,64% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 43,70% pour Nicolas Turquois (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 58,18%. Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Genest-d'Ambière Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Genest-d'Ambière mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 39 habitants par km² et un taux de chômage de 9,68%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,85%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 418 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,77%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Genest-d'Ambière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,86% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Etude de la participation lors des dernières élections législatives à Saint-Genest-d'Ambière À Saint-Genest-d'Ambière, l'un des facteurs clés de ces législatives sera incontestablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,83% au premier tour et seulement 44,74% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 916 personnes en âge de voter dans la ville, 76,42% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,75% au premier tour, soit 703 personnes.