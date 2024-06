Résultat des législatives à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 235 habitants de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 44,85% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,5% et Raphaël Glucksmann à 11,83%.

Marine Le Pen avait fini première avec 36,65% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,01%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 3,98% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 54,35% contre 45,65%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Dans la ville de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 33 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,01%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 501 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,13%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,1% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.