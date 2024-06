Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Sauves : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,24% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Jean-de-Sauves. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 6,06% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 56,65%, devant Emmanuel Macron à 43,35%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Jean-de-Sauves : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et socio-économique de Saint-Jean-de-Sauves façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,15%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 448 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,49%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,38%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-de-Sauves mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,47% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.