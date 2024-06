En direct

19:47 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Saint-Michel-sur-Meurthe Une autre question qui enveloppe ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,6% des votes dans la localité. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 12,16% à Saint-Michel-sur-Meurthe le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 18% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (2,52%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,67%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,83%).

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Saint-Michel-sur-Meurthe en 5 ans Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison de scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Saint-Michel-sur-Meurthe ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 47,02% à Saint-Michel-sur-Meurthe le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Saint-Michel-sur-Meurthe, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 47,02% des votes face à Raphaël Glucksmann à 12,16% et Valérie Hayer à 11,81%. Ce sont ainsi 410 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - 33,52% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Saint-Michel-sur-Meurthe La cité de Saint-Michel-sur-Meurthe avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe de file de l'ancien FN prenait une avance notable avec 33,52% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,71% et 12,01% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,46% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 54,75%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble au premier tour à Saint-Michel-sur-Meurthe ? Le résultat obtenu par le RN va être le déterminant localement pour cette législative. Aux législatives en 2022 à Saint-Michel-sur-Meurthe, le RN arrivait à la deuxième place, 26,16% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 30,41% pour David Valence (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (52,64%). David Valence conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Michel-sur-Meurthe : un éclairage démographique Quel portrait faire de Saint-Michel-sur-Meurthe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 809 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 121 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,03%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 40,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 58,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4,93 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, Saint-Michel-sur-Meurthe incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Saint-Michel-sur-Meurthe : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Saint-Michel-sur-Meurthe (88470), l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,41% dans la commune, contre une participation de 80,35% au second tour, ce qui représentait 1 288 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,72% au premier tour et seulement 48,81% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Michel-sur-Meurthe cette année ? La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Saint-Michel-sur-Meurthe.