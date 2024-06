En direct

19:51 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 16,9% des bulletins dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (16,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,04% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 14,65% à Saint-Pée-sur-Nivelle pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,47% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 25% cette fois.

18:42 - Le RN en embuscade à Saint-Pée-sur-Nivelle pour les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En regardant la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait se situer à environ 21% à Saint-Pée-sur-Nivelle. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également arrachés par les lepénistes sur place ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Saint-Pée-sur-Nivelle il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Saint-Pée-sur-Nivelle, avec 26,23% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 14,65%, et Valérie Hayer avec 14,25%.

14:32 - À Saint-Pée-sur-Nivelle, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Pée-sur-Nivelle lors du premier tour de la présidentielle avec 25,27%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,21%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 16,23% et 14,39% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,87% contre 60,13%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Avec 13,62% à Saint-Pée-sur-Nivelle, le RN avait été devancé par les 22,53% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Saint-Pée-sur-Nivelle optera d'ailleurs encore pour Vincent Bru au second tour, finalement en tête localement avec 55,84%.

11:02 - Saint-Pée-sur-Nivelle : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,24%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (67,86%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 772 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,02%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pée-sur-Nivelle mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,88% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Saint-Pée-sur-Nivelle : étude du niveau d'abstention aux élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 80,74% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,3% au deuxième tour, ce qui représentait 4 184 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,94% au premier tour et seulement 48,17% au deuxième tour. Les jeunes manifestent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?