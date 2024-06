En direct

19:37 - À Saint-Sulpice-de-Cognac, quels seront les reports du vote de gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Saint-Sulpice-de-Cognac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'on a vu un peu plus de 8 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Sulpice-de-Cognac semble néanmoins dans une situation différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:31 - Un cas particulier pour Saint-Sulpice-de-Cognac lors des européennes 2024 Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Sulpice-de-Cognac lors de la dernière présidentielle La communauté électorale de Saint-Sulpice-de-Cognac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 du parti d'extrême droite terminait avec 38,49% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,15% et 14,54% des voix. Saint-Sulpice-de-Cognac n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,19% des voix pour sa part. Au second tour de cette présidentielle, c'est aussi Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 59,91%, devant Emmanuel Macron à 40,09%.

12:32 - Quel résultat à Saint-Sulpice-de-Cognac pour le Rassemblement national aux législatives ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Saint-Sulpice-de-Cognac lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Marceau Rappasse au sommet au premier tour, avec 32,52% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Charente. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,25%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Sulpice-de-Cognac : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Saint-Sulpice-de-Cognac, les élections sont en cours. Dotée de 617 logements pour 1 183 habitants, la densité de la commune est de 51 hab par km². Ses 48 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 371 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (81,04%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 38,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 249,12 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Sulpice-de-Cognac, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Saint-Sulpice-de-Cognac L'une des clés de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Saint-Sulpice-de-Cognac. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Sulpice-de-Cognac. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 947 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,23% au second tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,9% au premier tour. Au second tour, 54,03% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Saint-Sulpice-de-Cognac ? Quel député succédera à Marceau Rappasse dans la 2ème circonscription de la Charente ?