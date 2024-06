En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Sainte-Marguerite pour ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Sainte-Marguerite, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,34% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 9,04% à Sainte-Marguerite le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 16% sur place.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Sainte-Marguerite Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Sainte-Marguerite entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 34% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Sainte-Marguerite début juin Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Sainte-Marguerite, avec 42,93% des voix (413 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,9%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,04%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sainte-Marguerite au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen rassemblait 31,92% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,64% et 12,87% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,96% des voix. Pour le 2e tour, c'est encore Marine Le Pen qui l'emportait à Sainte-Marguerite avec 50,81%, devant Emmanuel Macron à 49,19%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Sainte-Marguerite, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,12% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,47% pour David Valence (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,49%. David Valence s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Sainte-Marguerite : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Marguerite, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 271 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 263 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 693 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,05% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 60,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 485,47 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Sainte-Marguerite incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Election à Sainte-Marguerite : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Pendant les élections européennes de début juin, 1 739 personnes habilitées à participer à une élection à Sainte-Marguerite s'étaient rendues aux urnes (soit 58,54%). La participation était de 55,81% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,36% au premier tour et seulement 51,45% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.