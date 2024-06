En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Sare pour ces législatives ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sare, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,84% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 13,06% à Sare. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,25%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,48%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,13%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Sare à l'issue des législatives ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des éléments se distinguent… Si on tient compte de la progression du RN qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national pourrait se situer à environ 16% à Sare. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs également arrachés par la formation politique dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le 9 juin, la victoire de Bardella à Sare Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui s'est imposée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Sare, avec 19,94% des bulletins devant la liste dirigée par Jean Lassalle avec 17,91%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 16,3%.

14:32 - 27,89% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Sare Le choix de celui qui va présider la France est probablement la référence pour juger une préférence politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 15,24% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,89%, suivi donc de Jean Lassalle avec 18,09% et Marine Le Pen avec 15,24%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 34,45% contre 65,55%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Sare ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Sare en 2022, lors des élections législatives, avec 8,59% au premier tour, contre 29,22% pour Peio Dufau (Régionaliste), Sare étant partie intégrante de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 37,31% contre 62,69% pour les vainqueurs. Mais c'est Vincent Bru (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Les données démographiques de Sare révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sare, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 720 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 233 entreprises, Sare est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1984,88 €/mois, la commune désire plus de prospérité. Ainsi, Sare incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Sare (64310) ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère clé des législatives à Sare (64310). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,96% des personnes aptes à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,18% au premier tour, c'est-à-dire 1 623 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,98% au premier tour et seulement 44,0% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sare cette année ? Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?