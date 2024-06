En direct

19:48 - À Scorbé-Clairvaux, qui vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,95% des voix dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,76% à Scorbé-Clairvaux. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 22% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Scorbé-Clairvaux avant les législatives Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN semble déjà solide à Scorbé-Clairvaux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,3%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,36%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Scorbé-Clairvaux Le résultat de ces législatives fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 344 votants de Scorbé-Clairvaux se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a enregistré 39,36% des votes devant Valérie Hayer à 17,85% et Raphaël Glucksmann à 10,76%.

14:32 - 31,55% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Scorbé-Clairvaux L'élection du président de la République est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 31,55% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Scorbé-Clairvaux. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,94%. Scorbé-Clairvaux n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,64% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,13% contre 50,87%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Il y a deux ans, lors des législatives à Scorbé-Clairvaux, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 28,81% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 35,00% pour Nicolas Turquois (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (52,98%). Nicolas Turquois remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Scorbé-Clairvaux : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Scorbé-Clairvaux révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 99 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,67%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 880 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,15%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Scorbé-Clairvaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,23% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Scorbé-Clairvaux Comment votent généralement les habitants de cette localité ? Au moment des dernières élections européennes, 51,71% des personnes en âge de participer à une élection à Scorbé-Clairvaux s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 53,94% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,11% au premier tour. Au deuxième tour, 47,01% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Scorbé-Clairvaux cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.