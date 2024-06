En direct

19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Senillé-Saint-Sauveur pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en rassembler une partie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Senillé-Saint-Sauveur, le binôme Nupes avait en effet glané 21,95% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,09% à Senillé-Saint-Sauveur. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 4,82% de Manon Aubry (LFI), les 3,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,75% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 22% cette fois.

18:42 - L'évolution éclair du RN à Senillé-Saint-Sauveur en 5 ans Que déduire de cet ensemble de scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Senillé-Saint-Sauveur entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Senillé-Saint-Sauveur Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. 39,53% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Senillé-Saint-Sauveur, contre Valérie Hayer à 14,88% et Raphaël Glucksmann à 13,09%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi 287 votants de Senillé-Saint-Sauveur.

14:32 - 30,57% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Senillé-Saint-Sauveur Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Senillé-Saint-Sauveur lors de la dernière présidentielle avec un score de 30,57% dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,45% et 15,84% des voix. Senillé-Saint-Sauveur n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,99% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,58% contre 51,42%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Senillé-Saint-Sauveur, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 29,6% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 37,11% pour Nicolas Turquois (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (55,38%). Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Senillé-Saint-Sauveur Quel portrait faire de Senillé-Saint-Sauveur, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 806 logements pour 1 735 habitants, la densité de la commune est de 57 habitants par km². Ses 67 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (87,59%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 41,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 42,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 197,41 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, à Senillé-Saint-Sauveur, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Senillé-Saint-Sauveur pour les législatives À Senillé-Saint-Sauveur, la participation sera l'une des clés des législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,74% au premier tour et seulement 53,44% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 356 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,69% étaient allés voter, contre un taux de participation de 82,08% au premier tour, soit 1 113 personnes.