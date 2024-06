Résultat des législatives à Sentheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Sentheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Sentheim, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 6,68% et une densité de population de 258 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,73%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 568 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,6%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sentheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,52% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.