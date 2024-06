Résultat des législatives à Souraïde : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les défis socio-économiques de Souraïde et leurs implications électorales

Quelle influence la population de Souraïde exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 82 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,58%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,87%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 539 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,78%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,26%, comme à Souraïde, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.