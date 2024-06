En direct

19:50 - À Staffelfelden, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,67% à Staffelfelden. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,01% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,5% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 14,2% des suffrages dans la localité.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Staffelfelden Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN termine tout proche des 40% voire plus à Staffelfelden ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du RN à Staffelfelden il y a trois semaines Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Staffelfelden, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 51,95% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 8,67% et Valérie Hayer à 8,33%. Ce sont alors 761 votants qui ont été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Staffelfelden au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Staffelfelden à l'issue de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 41,18% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,65% et 15,13% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 8,32% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN l'avait aussi emporté avec 63,35% contre 36,65%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Staffelfelden Le RN réalisait un excellent résultat à Staffelfelden au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Haut-Rhin, c'est Marion Wilhelm qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,04%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,39%, devant le binôme Les Républicains à 40,61%.

11:02 - Staffelfelden : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Staffelfelden, le scrutin est en cours. Dotée de 1 790 logements pour 4 061 habitants, la densité de la ville est de 527 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 175 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 256 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 46,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 193,63 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, à Staffelfelden, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Participation à Staffelfelden : quelles perspectives pour les législatives ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 096 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,46% au sein de Staffelfelden (Haut-Rhin). Le taux d'abstention était de 53,89% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,36% au premier tour et seulement 58,5% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Staffelfelden cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,14% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 26,89% au deuxième tour.