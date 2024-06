Résultat des législatives à Steinbach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 25,17% pour la liste de Jordan Bardella à Steinbach il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on se penche sur le détail, 151 électeurs de Steinbach ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a convaincu 25,17% des voix contre Valérie Hayer à 19% et Raphaël Glucksmann à 16%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Steinbach au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,35% contre 31,29% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,35% et 9,06% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 42,04% contre 57,96%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Steinbach ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très analysé. Les élections législatives 2022 à Steinbach ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 14,79% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin, alors que les candidats Les Républicains réuniront 25,84% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Les Républicains finir gagnant.

11:02 - Steinbach : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Steinbach, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 9,24% et une densité de population de 223 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 519 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,73%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Steinbach mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,81% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Steinbach : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Au cours des dernières années, les 1 372 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Durant les européennes du mois de juin 2024, sur les 1 131 inscrits sur les listes électorales à Steinbach, 45,00% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 44,36% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,7% au premier tour et seulement 55,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Steinbach ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,3% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 19,8% au deuxième tour.