En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une partie. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 17,08% à Tarnos le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 38% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Tarnos, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 51,46% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,87% pour Yannick Jadot, 7,9% pour Fabien Roussel et 2,06% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Tarnos Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 20% ou plus à Tarnos ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Tarnos au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Tarnos, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 26,67% des voix face à Raphaël Glucksmann à 17,08% et Valérie Hayer à 12,67%.

14:32 - Tarnos avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 24,45% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,27%. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 19,17% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,82% devant Marine Le Pen (40,18%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Tarnos ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés 2024. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Tarnos, récoltant 13,1% des votes sur place, contre 51,46% pour Jean-Marc Lespade (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Tarnos : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la commune de Tarnos, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 15,7% des résidents sont des enfants, et 26,85% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2227,04 euros/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 371 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,65%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,94%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Tarnos mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Tarnos Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 9 853 personnes en âge de voter à Tarnos, 45,28% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 49,67% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,2% au premier tour. Au second tour, 48,61% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,24% au premier tour.