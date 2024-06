Que déduire de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus à Thann ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. L'élection présidentielle avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen rassemblait 27,81% au premier round contre 25,39% pour Emmanuel Macron et 22,13% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 6,68% des voix. Avec 46,58%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,42%.

11:02 - Les enjeux locaux de Thann : tour d'horizon démographique

A la mi-journée des législatives, Thann émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 7 766 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 472 entreprises, Thann permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,51% des résidents sont des enfants, et 9,56% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 595 résidents étrangers, représentant 7,64% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,93%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 822 euros par an. Thann incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.