19:48 - Les bulletins de la gauche unie convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,19% des bulletins dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 7,61% à Ungersheim. Mais ce sont 14% que peut en revanche entrevoir la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,86%), de l'EELV Marie Toussaint (3,44%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,98%).

18:42 - Une évolution notable du RN à Ungersheim en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des pistes se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Ungersheim entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 44% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 49,22% à Ungersheim il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Dans le détail, 472 électeurs d'Ungersheim ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a attiré ainsi 49,22% des voix devant Valérie Hayer à 10,74% et Marion Maréchal à 7,72%.

14:32 - À Ungersheim, le résultat de la présidentielle toujours pertinent L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 38,49% au 1er tour contre 22,81% pour Emmanuel Macron et 12,72% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,91% des suffrages pour sa part. Au second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du parti d'extrême droite qui passait devant à Ungersheim avec 59,89%, devant Emmanuel Macron à 40,11%.

12:32 - Quel score à Ungersheim pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. En 2022 pour les législatives, le RN arrivait en première position à Ungersheim. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin, c'est Marion Wilhelm qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 36,13%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,23%, devant le binôme Les Républicains à 42,77%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Ungersheim Quelle influence les électeurs d'Ungersheim exercent-ils sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 19,16% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,62% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,24%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 788 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,50%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ungersheim mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Election à Ungersheim : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Ungersheim, l'un des facteurs principaux de ces élections législatives sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,37% au premier tour et seulement 40,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ungersheim ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,7% au premier tour, soit 1 468 personnes.