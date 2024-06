En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Ustaritz convoité La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, reste un mystère. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,26% des votes dans la commune. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 17,71% à Ustaritz le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,61% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,95% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 31% cette fois.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Ustaritz Que retenir des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive tout proche des 20% voire plus à Ustaritz ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 25,74% pour la liste de Jordan Bardella à Ustaritz au début du mois En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, en France comme dans beaucoup de villes et communes. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Ustaritz, avec 25,74%, soit 743 voix dans la ville. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 17,71% et Valérie Hayer à 13,65%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle il y a deux ans à Ustaritz ? Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Avec 18,21%, c'est un score trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ustaritz au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,87% et 19,16% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 62,51% contre 37,49% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce soir à Ustaritz ? La part des électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette législative à l'échelle locale. Avec 11,98% à Ustaritz, le Rassemblement national était distancé par les 25,58% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 46,76% contre 53,24% pour les vainqueurs. Vincent Bru remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique d'Ustaritz façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Ustaritz regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 476 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 554 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,8%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 157 résidents étrangers, Ustaritz se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2205,75 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Ustaritz, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Ustaritz Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 51,2% des inscrits sur les listes électorales d'Ustaritz avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 51,33% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,81% au premier tour. Au deuxième tour, 47,34% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 5 659 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 81,68% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,09% au second tour, c'est-à-dire 4 424 personnes.