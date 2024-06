En direct

19:37 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Val des Vignes Une autre source de doute de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 21,61% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 10,05% à Val des Vignes pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Val des Vignes Que peut-on tirer de toutes ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du Rassemblement national à Val des Vignes Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui arrive aujourd'hui. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Val des Vignes. Le bulletin séduisait 36,53% des suffrages, contre Valérie Hayer à 18,04% et Raphaël Glucksmann à 10,05%.

14:32 - À Val des Vignes, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Val des Vignes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,9%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 28,9% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,02% et 7,3% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 48,38% contre 51,62%.

12:32 - Quel score à Val des Vignes pour Ensemble ce soir ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Val des Vignes, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,22% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,33% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,37%). Sandra Marsaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Val des Vignes : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Val des Vignes comme partout en France. Avec ses 9,43% d'agriculteurs pour 1 365 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 98 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 740 foyers fiscaux. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,81% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 30,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 43,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 840,74 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Val des Vignes incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Val des Vignes À Val des Vignes, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,38% au premier tour. Au deuxième tour, 44,52% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Val des Vignes pour les élections législatives 2024 ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 77,27% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,3% au premier tour, soit 715 personnes. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des ménages serait de nature à ramener les habitants de Val des Vignes dans les isoloirs.