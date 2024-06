Résultat des législatives à Vienne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Vienne ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann a glané 15,51% à Vienne. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 36% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vienne, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 28,18% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Vienne avant les législatives Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des éléments apparaissent… En regardant la progression du Rassemblement national constatée des dernières européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à près de 20% à Vienne. Une projection qui semble coller avec les suffrages également arrachés par les lepénistes dans la zone en 5 ans et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella à 25,36% à Vienne début juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. 25,36% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Vienne, contre Raphaël Glucksmann à 15,51% et Manon Aubry à 14,96%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 2524 habitants de Vienne passés par les urnes.

14:32 - À Vienne, le résultat de la présidentielle toujours pertinent La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Les électeurs de Vienne avaient offert à Marine Le Pen 18,23% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec 27,77% et 26,94% des bulletins exprimés. Le deuxième tour laissera en retrait la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 65,09% contre 34,91% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Vienne ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Vienne en 2022, lors des élections des députés, avec 12,23% au premier tour, contre 30,53% pour Jean-Claude Lassalle (Les Républicains), Vienne étant partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Isère. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 37,46% contre 62,54% pour les vainqueurs. C'est en revanche Caroline Abadie (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vienne Dans la commune de Vienne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,23% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 1287 habitants/km² et 44,94% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2352,25 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 9 425 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,51% et d'une population étrangère de 10,26% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Vienne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,34% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les législatives sont lancées à Vienne : scrutin en cours Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Durant les européennes de début juin, 53,09% des inscrits sur les listes électorales de Vienne s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 49,3% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,91% au premier tour et seulement 42,82% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.