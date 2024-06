En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Vincey pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,91% à Vincey. Mais on peut en revanche remonter ce score à 17% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,07%), de Marie Toussaint (3,18%) et enfin de Léon Deffontaine (1,91%). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,1% des bulletins dans la commune.

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Vincey en 5 ans Que conclure de cet ensemble de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Vincey entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 43% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Vincey le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Vincey. Le mouvement a enregistré 53,24% des votes, soit 419 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 10,42% et Raphaël Glucksmann à 9,91%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Vincey ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Vincey au cours de la présidentielle avec un score de 39,16% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,59% et 15,27% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,5% des voix pour sa part. Au second tour, c'est de nouveau la figure du RN qui se plaçait en tête à Vincey avec 61,23%, devant Emmanuel Macron à 38,77%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Le RN arrivait en première position à Vincey lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Vosges, c'est Sébastien Humbert qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,60%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 58,28%, devant le binôme Les Républicains à 41,72%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Vincey Quel impact aura la population de Vincey sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,53%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (67,71%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,6%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 701 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,78%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vincey mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Elections législatives passées à Vincey : état des lieux de l'abstention Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 663 personnes en capacité de voter à Vincey s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 49,31%), à comparer avec un taux de participation de 51,0% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,95% au premier tour et seulement 40,16% au second tour. Quelle sera la participation à Vincey pour les législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,8% au sein de la commune, contre un taux de participation de 71,9% au premier tour, soit 1 205 personnes.