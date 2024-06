Résultat des législatives à Wattwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Jordan Bardella à son niveau national à Wattwiller aux européennes Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Wattwiller, avec 33,66%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 13,74% et Raphaël Glucksmann à 11,01%.

14:32 - Wattwiller avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Wattwiller lors du premier tour de la présidentielle avec 29,48%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,29%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,74% et 10,37% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 44,7% contre 55,3%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Wattwiller ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Wattwiller, grattant 16,44% des voix sur place, contre 33,69% pour Raphaël Schellenberger (Les Républicains). Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Wattwiller aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Wattwiller comme dans toute la France. Avec une population de 1 668 habitants répartis dans 825 logements, cette localité présente une densité de 121 hab par km². Ses 78 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 530 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,77% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 40,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,51% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 689,51 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Wattwiller, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Wattwiller : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Wattwiller, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,24% au premier tour et seulement 51,22% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,54% des votants de la localité, contre une abstention de 20,91% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?