11:02 - Les défis socio-économiques du Crest et leurs implications électorales

Quel portrait faire du Crest, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 32,92% de cadres pour 1 290 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. L'existence de 75 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,09% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 32,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 404,53 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Le Crest incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.