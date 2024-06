Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 25,52% au Relecq-Kerhuon il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (7,3%), Marie Toussaint (8,62%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (3,15%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 43% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, au Relecq-Kerhuon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 37,88% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,66% pour Yannick Jadot, 3,97% pour Fabien Roussel et 3,52% pour Anne Hidalgo).

Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… Si on s'en tient à la progression du RN qui émerge des dernières élections au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 20% au Relecq-Kerhuon. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages également arrachés par la formation politique dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 7 points qui peut encore croître.

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 au Relecq-Kerhuon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 14,19% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,24%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,31% et Marine Le Pen avec 14,19%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,31% contre 76,69%).

Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune du Relecq-Kerhuon, grappillant 8,94% des voix sur place, contre 37,88% pour Nathalie Sarrabezolles (Nupes). Au deuxième round, c'est en revanche Graziella Melchior (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de suffrages, avec 50,80% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

Élections législatives au Relecq-Kerhuon : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville du Relecq-Kerhuon, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,3% et une densité de population de 1783 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,22%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (15,98%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,65%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,29%), témoigne d'une population instruite au Relecq-Kerhuon, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.