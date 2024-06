Résultat des législatives aux Ormes : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La numéro 1 du Rassemblement national prenait les devants avec 34,65% au premier tour contre 25,88% pour Emmanuel Macron et 17,65% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 4,5% des suffrages pour sa part. Au second tour du scrutin, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait avec 52,94%, devant Emmanuel Macron à 47,06%.

11:02 - Élections législatives aux Ormes : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives aux Ormes comme dans toute la France. Avec ses 1 615 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 491 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 17,94% des résidents sont des enfants, et 27,31% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 34,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 35,44% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 265,38 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui aux Ormes contribue à édifier l'avenir de la France.