Résultat des législatives aux Trois-Moutiers : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 39,76% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 aux Trois-Moutiers. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,53%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec 5,16% des voix pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 58,68%.

11:02 - Dynamique électorale aux Trois-Moutiers : une analyse socio-démographique

La démographie et la situation socio-économique des Trois-Moutiers façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 17,97% des résidents sont des enfants, et 12,74% sont des personnes âgées. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (41,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 365 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,39%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 46,8%, comme aux Trois-Moutiers, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.