Résultat des élections législatives 2025 à la Selle-en-Luitré (35133)

Des élections législatives en 2025 à la Selle-en-Luitré ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à la Selle-en-Luitré dans cette page.

Résultats législatives 2024 à la Selle-en-Luitré dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de la Selle-en-Luitré.

Résultat 2e tour

Tête de listeListe La Selle-en-Luitré Circonscription
Thierry Benoit (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 68,59% 66,50%
Tangi Marion Rassemblement National 31,41% 33,50%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré Circonscription
Taux de participation 76,51% 71,35%
Taux d'abstention 23,49% 28,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,34% 3,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 1,37%
Nombre de votants 329 64 689

Résultat 1er tour

Tête de listeListe La Selle-en-Luitré Circonscription
Thierry Benoit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 51,19% 41,81%
Tangi Marion (Ballotage) Rassemblement National 28,27% 30,94%
Elsa Lafaye (Ballotage) Union de la gauche 18,15% 25,13%
Ludovic Hubert Extrême gauche 0,30% 1,30%
Pascal Thevenet Divers centre 1,19% 0,62%
Gilliatt de Staërck Divers gauche 0,89% 0,20%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré Circonscription
Taux de participation 79,07% 73,01%
Taux d'abstention 20,93% 26,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,81%
Nombre de votants 340 66 186

