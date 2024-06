Résultat des législatives à Saint-Genest-d'Ambière : l'élection 2024 en direct

09:00 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Genest-d'Ambière ?

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Genest-d'Ambière. Les législatives 2024 offrent la possibilité aux 912 votants de Saint-Genest-d'Ambière de s'exprimer sur la façon dont est organisé l'Hexagone. Dans le cas où l'union des gauches ou le RN obtiendrait une majorité de sièges à l'Assemblée, une cohabitation pourrait advenir, obligeant Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu d'un courant politique opposé pour gouverner. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats d'extrême-droite de se démarquer auprès des habitants de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.