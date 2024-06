Résultat des législatives à Sentheim : l'élection 2024 en direct

08:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Sentheim ?

L'unique bureau de vote de la ville de Sentheim est accessible de 8 heures à 18 heures pour accueillir les votants. Des législatives anticipées sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Parmi les liste en présence dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin, qui réussira à convaincre le plus grand nombre de citoyens de la ville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.