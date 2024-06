Résultat des législatives à Marçon : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Marçon

Pour voter, les habitants de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Marçon. Le premier tour des élections législatives 2024 est organisé ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée législative. En 2022, les législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un deuxième mandat. Quelle faction politique prendra la tête de ces élections législatives à Marçon ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.