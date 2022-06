Résultat de la législative à Argentat-sur-Dordogne : 2e tour en direct

19/06/22 12:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Argentat-sur-Dordogne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Argentat-sur-Dordogne. En direct 12:29 - On vote à Argentat-sur-Dordogne pour le 2ème round des législatives Les clés de ce second épisode des législatives à Argentat-sur-Dordogne sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Argentat-sur-Dordogne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Argentat-sur-Dordogne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Corrèze

Tête de liste Liste Sandrine Deveaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Francis Dubois Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Argentat-sur-Dordogne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Argentat-sur-Dordogne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Corrèze

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Argentat-sur-Dordogne Sandrine Deveaud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,40% 27,72% Francis Dubois (Ballotage) Les Républicains 20,62% 19,81% Christophe Jerretie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,32% 18,48% Maitey Pouget Rassemblement National 15,13% 13,86% Annick Taysse Divers gauche 9,96% 11,20% Amélie Rebiere Divers 3,18% 2,04% Gilles Oguinena Reconquête ! 3,07% 2,98% Patrick Dhersin Ecologistes 1,90% 2,35% Marie-Thérèse Coinaud Divers extrême gauche 1,07% 1,25% Yannick Amiard Divers extrême gauche 0,35% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Argentat-sur-Dordogne Taux de participation 58,34% 54,09% Taux d'abstention 41,66% 45,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16% 0,99% Nombre de votants 53 915 1 310

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Argentat-sur-Dordogne. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de bulletins de votes auprès des 2422 habitants d'Argentat-sur-Dordogne de la 1ère circonscription de la Corrèze. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 174 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux d'Argentat-sur-Dordogne. Le taux de participation s'établit à 54% des habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Corrèze. Sandrine Deveaud a recueilli 28% des suffrages. Francis Dubois (Les Républicains) et Christophe Jerretie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent respectivement 20% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Argentat-sur-Dordogne : les enjeux