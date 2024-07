Résultat des législatives 2024 à Allassac (19240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a obtenus l'attelage à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Allassac, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 32,78% des votes dans la commune. Un score qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+10 points). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 41,94% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Allassac Le score en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections 2024. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Allassac ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Qu'avaient dit législatives il y a deux ans à Allassac ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Allassac, contrairement à 2022 ? Le RN ne convainquait pas en revanche à Allassac à l'époque, lors des législatives, avec 21,27% au premier tour, contre 22,00% pour Sandrine Deveaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 58,06% contre 41,94% pour les perdants. C'est en revanche Francis Dubois (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois, avec 58,06%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,94%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche A en croire les études publiées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 37,36% des bulletins de vote, Maïtey Pouget (Rassemblement National) a pris la pôle position à Allassac, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round des législatives. François Hollande (Nouveau Front populaire) récupérait 32,78%. Ensuite, Francis Dubois (Les Républicains) récupérait 27,21% des électeurs. C'est en revanche François Hollande qui devançait ses adversaires, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 37,63% devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Allassac ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Dimanche dernier, la participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Allassac a atteint 72,11%, surpassant celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 3 169 inscrits sur les listes électorales d'Allassac s'étaient rendus aux urnes (soit 57,68%), à comparer avec un taux de participation de 53,37% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - 72,11% de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Allassac À Allassac, le niveau d'abstention est à n'en pas douter l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Allassac était de 72,11%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,68% au premier tour. Au second tour, 51,25% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 79,66% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 77,76% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 444 personnes. L'inflation dans le pays serait capable de pousser les habitants d'Allassac à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux d'Allassac : tour d'horizon démographique Dans la ville d'Allassac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,27% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 99 hab/km² et 43,99% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,32%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 691 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,86%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Allassac mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,72% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.