Résultat des législatives 2024 à Sainte-Féréole (19270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Sainte-Féréole, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Sainte-Féréole, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 27,94% des votes dans la localité. Un chiffre qui s'est envolé en comparaison des 20,06% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Sainte-Féréole en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. La progression du parti, qui se monte déjà à 18 points à Sainte-Féréole entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Une marche de plus sera certainement dépassée ce 7 juillet au soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Sainte-Féréole Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est logiquement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Avec 25,77% à Sainte-Féréole, le binôme Les Républicains avait également été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote voyant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin, avec 62,69%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,31%.

20:05 - À Sainte-Féréole, les résultats des législatives aussi valables aujourd'hui ? Francis Dubois (Les Républicains) a enregistré 35,54% des voix à Sainte-Féréole dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Maïtey Pouget (Rassemblement National) décrochait 34,72%. De son côté, François Hollande (Union de la gauche) glanait 27,94% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est François Hollande qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,63% devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%. De quoi installer un contexte différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Sainte-Féréole : quelle évolution ? Au cours des dernières années, les 2 085 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le 1er round des législatives 2024 à Sainte-Féréole a connu un taux d'abstention de 19,95%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 1 608 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Féréole, 36,82% avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 40,19% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - 80,05% de participation lors de la première étape des législatives 2024 à Sainte-Féréole Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Sainte-Féréole ? L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Sainte-Féréole s'élevait à 19,95%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 16,36% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,06% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,54% au premier tour. Au second tour, 41,49% des électeurs ne se sont pas déplacés. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait de nature à ramener les habitants de Sainte-Féréole vers les urnes.

17:29 - Sainte-Féréole : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Féréole, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 040 habitants répartis dans 1 067 logements, cette commune présente une densité de 51 hab par km². Avec 89 entreprises, Sainte-Féréole se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,16%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,91%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 121 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Sainte-Féréole contribue à façonner l'avenir de la France.