Résultat des législatives 2024 à Sainte-Fortunade (19490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 32% et 43,06% à Sainte-Fortunade lors de ce second tour La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait réunir une part importante des votants en France. Le 30 juin, le bloc a glané plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. L'avance semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Sainte-Fortunade, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 43,06% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé de 15 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 50,84% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN favori à Sainte-Fortunade pour les législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée 2024 localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression à Sainte-Fortunade ce dimanche 7 juillet ? La projection est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la commune.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Sainte-Fortunade ? Ce score du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans à Sainte-Fortunade, lors des élections législatives, le score était de 28,15% pour Sandrine Deveaud (LFI-PS-PC-EELV), Sainte-Fortunade votant déjà pour la 1ère circonscription de la Corrèze. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (50,84% contre 49,16% pour Les Républicains). Sandrine Deveaud remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Déjà 43,06% pour le Front populaire à Sainte-Fortunade aux élections législatives Grâce à 43,06% des suffrages, François Hollande (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Sainte-Fortunade, le 30 juin dernier pour le premier round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Francis Dubois (Les Républicains) et Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 27,6% et 26,39% des électeurs. C'est aussi François Hollande qui terminait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Corrèze dans son ensemble, avec cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Participation à Sainte-Fortunade : un sursaut par rapport au scrutin européen Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Les données montrent une participation de 78,33% lors du premier tour des législatives 2024 à Sainte-Fortunade, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 1 538 électeurs de Sainte-Fortunade (19) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 63,26%). Le taux de participation était de 59,63% en 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Sainte-Fortunade ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux d'abstention. Sainte-Fortunade a atteint une participation de 78,33%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 63,44% au premier tour et 61,05% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 83,19% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 80,67% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 244 personnes.

17:29 - Élections à Sainte-Fortunade : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Sainte-Fortunade peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,17%. En outre, le taux de familles propriétaires (84,5%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (76,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 977 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,33%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Sainte-Fortunade mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,24% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.