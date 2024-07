Résultat des législatives 2024 à Ussel : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Ussel ? Le taux de participation à Ussel était de 69,15% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,32% au premier tour. Au deuxième tour, 49,8% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Ussel ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 273 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,9% étaient allés voter. La participation était de 73,86% au second tour, c'est-à-dire 4 635 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Ussel ?

17:29 - Ussel : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ussel se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 9 159 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 626 entreprises, Ussel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,7%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 724 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,75%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 020 € par an. Finalement, à Ussel, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.