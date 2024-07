Résultat des législatives 2024 à Bort-les-Orgues (19110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Bort-les-Orgues comme objectif ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Bort-les-Orgues, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 31,77% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score en forte hausse de 14 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 40,95% à l'époque.

20:58 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Bort-les-Orgues en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Bort-les-Orgues entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bort-les-Orgues Le résultat en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés 2024 au niveau local. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des législatives à l'époque, Bort-les-Orgues avait vu en revanche le binôme Les Républicains l'emporter avec 22,97%, alors que le RN restera derrière à 18,09%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains (59,05% contre 40,95% pour LFI-PS-PC-EELV). Francis Dubois remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Grâce à 35,47% des votes, Maïtey Pouget (Rassemblement National) a pris les devants à Bort-les-Orgues, le 30 juin 2024 pour le 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant François Hollande (Union de la gauche) et Francis Dubois (Les Républicains) avec respectivement 31,77% et 30,21% des électeurs. Les habitants de la commune n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription. François Hollande s'y imposait, avec cette fois 37,63% devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Bort-les-Orgues : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections L'analyse des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, 68,84% des électeurs de Bort-les-Orgues ont voté au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 55,44% dans la commune de Bort-les-Orgues. La participation était de 50,81% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Bort-les-Orgues ? À Bort-les-Orgues, l'une des clés du scrutin législatif est incontestablement la participation. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,84%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,79% au premier tour et 44,89% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Bort-les-Orgues aujourd'hui ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 887 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,34% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,31% au deuxième tour, soit 1 384 personnes. La flambée des prix qui grève les finances des Français combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bort-les-Orgues (19110).

17:29 - Bort-les-Orgues : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Bort-les-Orgues, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 541 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 229 entreprises, Bort-les-Orgues se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (52,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,83% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1799,03 euros par mois, la ville désire un avenir prospère. En somme, Bort-les-Orgues incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.