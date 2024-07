Résultat des législatives 2024 à Chameyrat (19330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Le Front populaire en première position à Chameyrat Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Chameyrat, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 50% des votes dans la localité. Un score qui a décollé en comparaison des 30,46% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 51,84% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Chameyrat ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. La progression du RN semble déjà puissante à Chameyrat entre le score du mouvement en 2022 (10,71%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,15%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisant pour prévoir une implantation durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Chameyrat ? Il s'agit maintenant de savoir si la tendance au second tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Chameyrat offrait en revanche 30,46% pour Sandrine Deveaud (LFI-PS-PC-EELV)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 22,67% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Nupes (51,84% contre 48,16% pour Les Républicains). Sandrine Deveaud remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Que concluent les scores de dimanche dernier pour Chameyrat ? François Hollande (Front populaire) a amassé 50% des suffrages à Chameyrat le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Maïtey Pouget (Rassemblement National) glanait 24,15%. Enfin, Francis Dubois (Les Républicains) obtenait 23,72% des votants. François Hollande était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Corrèze dans son ensemble, avec cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Chameyrat : importante participation aux élections législatives 2024 L'observation des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. À Chameyrat, le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 a été de 79,23%, dépassant de 14 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 246 personnes en âge de voter à Chameyrat, 65,25% s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, contre une participation de 62,89% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au second tour des législatives 2024 à Chameyrat ? À Chameyrat, le niveau d'abstention est indiscutablement un critère déterminant des élections législatives. Dans la commune, dimanche, 20,77% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 19,6% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,24% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,08% au premier tour et 42,11% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Chameyrat ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chameyrat Quel portrait faire de Chameyrat, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 838 logements pour 1 504 habitants, la densité de la ville est de 82 habitants/km². Avec 49 entreprises, Chameyrat permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (18,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 50,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 35,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 341,06 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. En conclusion, à Chameyrat, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.