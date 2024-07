Résultat des législatives 2024 à Chamberet (19370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur quel candidat vont se rabattre les 30,15% de la gauche à Chamberet ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés au niveau national sont un premier indice. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Chamberet, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 30,15% des votes dans la commune. Un chiffre qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (10 points de plus).

20:58 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Chamberet ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN est déjà puissante à Chamberet entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (16,34%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,14%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. De quoi acter une implantation durable du parti localement, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Chamberet Le résultat de l'élection législative 2022 semble aussi un enseignement à éplucher au moment du second tour qui se joue. A l'époque, aux législatives, Francis Dubois l'emportait également au premier tour dans la commune de Chamberet, obtenant 31,60% des suffrages sur place. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains avec 59,17% contre 40,83% pour les perdants. Francis Dubois remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Francis Dubois (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2024 à Chamberet Grâce à 35,2% des bulletins de vote, Francis Dubois (Les Républicains) a pris les devants à Chamberet, le 30 juin dernier pour le 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Maïtey Pouget (Rassemblement National) et François Hollande (Nouveau Front populaire) avec 31,14% et 30,15% des votants. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la cité, puisque c'est François Hollande qui y arrivait en première place, avec 37,63% devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Elections à Chamberet : quelles leçons tirer de l'abstention ? L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 24,72% au 1er round des élections législatives 2024 à Chamberet, inférieur à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 38,89% des inscrits sur les listes électorales de Chamberet avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,55% en 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Chamberet, la participation peut-elle descendre lors du 2e tour des législatives ? À Chamberet, le niveau de participation constitue immanquablement l'un des facteurs clés de ces législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Chamberet était de 24,72%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,08% au premier tour et 44,86% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 19,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,59% au second tour. Les jeunes générations affichent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Chamberet ?

17:29 - Élections législatives à Chamberet : un éclairage démographique La démographie et la situation socio-économique de Chamberet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,46% et une densité de population de 19 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 10,14% d'agriculteurs pour 1 410 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,82%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,99%, comme à Chamberet, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.