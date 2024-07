Résultat des législatives 2024 à Tulle : les premiers chiffres du 2e tour

16:18 - Tulle aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment les habitants de Tulle peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,27% et une densité de population de 588 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (65,39%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 650 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,22% et d'une population étrangère de 7,92% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Tulle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,35% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.