En direct

22:59 - À Seilhac, quels seront les reports des voix en faveur de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Seilhac, le binôme Front populaire a pour sa part glané 34,37% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre qui a fortement progressé de 10 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 40,19% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Seilhac en 2 ans La part des électeurs du RN sera le principal enseignement pour cette législative à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Seilhac entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quoi qu'il arrive, une étape de plus sera certainement dépassée ce 7 juillet au soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Seilhac Ce premier panorama établi dimanche dernier est logiquement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. A l'époque à Seilhac, lors des élections du Parlement, le score était de 24,20% pour Sandrine Deveaud (Nupes), Seilhac votant déjà pour la 1ère circonscription de la Corrèze. Seilhac choisira en revanche Francis Dubois (Les Républicains) au second tour, finalement en tête localement avec 59,81%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,19%.

20:05 - À Seilhac, les résultats des législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? François Hollande (Front populaire) a amassé 34,37% des voix à Seilhac le 30 juin dernier, pour le 1er round de la législative. Francis Dubois (Les Républicains) récupérait 34,02%. A la troisième place, Maïtey Pouget (Rassemblement National) décrochait 28,41% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, François Hollande accumulant cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Seilhac : quelle évolution ? Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 834 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Seilhac, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 77,01%, surpassant de 13 points celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 1 520 inscrits sur les listes électorales à Seilhac, 64,21% s'étaient en effet rendus aux urnes, contre une participation de 60,63% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Seilhac ? À Seilhac, l'abstention est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Seilhac pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,01%, dimanche dernier. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 512 personnes en âge de voter dans la ville, 78,54% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 82,41% au premier tour, soit 1 246 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 60,18% au premier tour et 60,62% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Seilhac ce soir ?

17:29 - Seilhac : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des législatives à Seilhac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 797 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 137 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 508 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,99%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 47,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 54,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1289,68 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Seilhac incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.