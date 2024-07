Résultat des législatives 2024 à Naves (19460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 51,62% au second tour pour la gauche à Naves La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a réunis l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Naves, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 43,15% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé en comparaison des 28,88% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,62% à l'époque.

20:58 - Le RN a nettement avancé à Naves en 2 ans Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette législative 2024. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Quoi qu'il advienne, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - À Naves, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Reste maintenant à savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Naves offrait en revanche 28,88% pour Sandrine Deveaud (Nupes)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 28,52% des voix. Naves se tournera d'ailleurs encore vers Sandrine Deveaud au second tour, finalement à la première place localement avec 51,62%, devant l'adversaire Les Républicains à 48,38%.

20:05 - À Naves, les résultats des législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Avec 43,15% des votes, François Hollande (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position à Naves, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Maïtey Pouget (Rassemblement National) et Francis Dubois (Les Républicains) avec respectivement 28,39% et 25,56% des votants. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de la Corrèze, François Hollande accumulant cette fois 37,63%, devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Naves lors des derniers scrutins Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 20,17% au 1er tour des élections législatives 2024 à Naves, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 879 personnes en âge de voter à Naves, 37,31% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 38,31% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Naves ? Le taux d'abstention est immanquablement l'un des facteurs clés des législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Naves était de 79,83%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 61,7% au premier tour. Au deuxième tour, 59,57% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 875 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,85% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,04% au premier tour, soit 1 557 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Naves.

17:29 - Naves : élections législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Naves, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 337 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 115 entreprises, Naves se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,88%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 52,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 33,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 516,25 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Naves incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.